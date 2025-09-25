秋の全国交通安全運動が始まり、東京・墨田区では演歌歌手の佳山明生さんが歌声を披露し、地域住民らに交通安全を呼びかけました。秋の全国交通安全運動が行われる中、25日、墨田区では演歌歌手の佳山明生さんがコンサートを行い、代表曲の「氷雨」などを披露するとともに、集まった地域住民らに交通安全を呼びかけました。警視庁管内では2025年は9月24日までに交通事故で98人が死亡し、そのうちおよそ半数の45人が65歳以上の高齢