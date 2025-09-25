2023年、岸田前総理大臣の近くに爆発物を投げ込んだとして、殺人未遂などの罪に問われている男の控訴審で、大阪高裁は男の控訴を棄却し、懲役10年の有罪判決を言い渡しました。木村隆二被告は2023年、和歌山市の漁港で、選挙の応援に訪れていた岸田文雄前総理大臣の近くに爆発物を投げ込んだとして、殺人未遂などの罪に問われ、一審では懲役10年が言い渡されました。控訴審で弁護側は「一審はいずれも誤りで破棄を求める。加害の意