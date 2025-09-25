女優・恒松祐里の推しへの愛を爆発させたショットが話題だ。２５日にインスタグラムで「キミプリ映画観てきました！！！！！心キュンキュンだった…」と映画「キミとアイドルプリキュア」を観賞したことを報告。「最後のライブシーンは、、もう。。可愛すぎて心拍数が大変な事になってました…。あんな素敵なプリキュアライブが開催されるなら地の果てでも見に行く…！！」とつづり、「わんぷりが仲良くしてるだけで泣いてし