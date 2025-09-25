◆パ・リーグオリックス―ロッテ（２５日・京セラドーム大阪）オリックス・曽谷龍平投手が、３回８安打４失点で降板した。初回、先頭から西川、寺地に連打を浴びると、岡に死球を与えて無死満塁のピンチ。続くソトに左中間への走者一掃二塁打を許し、３点を先制された。３回は１死から岡に右中間への三塁打を浴びると、ソトへの２球目が暴投となり、４―０とリードを広げられた。４回からは２番手・高島がマウンドに上がった