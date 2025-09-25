この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、あおーいお茶(@aoi081007)さんの投稿したエピソードです。学校でも仕事でも「今の言い方、印象よかったな、悪かったな」と感じた経験はありませんか？あおーいお茶さんはある日、アドバイスを求めてきた後輩の発言にハッとしたそうです。今までの自分が恥ずかしい、と省みるきっかけとなった発言とは？ やったけどダメでした、事実に