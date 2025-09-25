女優・のん（32）が25日、自身のインスタグラムを更新。人気女優との2ショットを公開し、反響を集めた。のんは「う、嬉しいい」と書き出し、映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（監督阪本順治、10月31日公開）で共演した女優・天海祐希との2ショットをアップ。「てっぺんの向こうにあなたがいる」試写会で天海祐希さんと撮っていただきました。美しかっこいいのです。わーいわーい」と喜びをつづった。この投稿には「