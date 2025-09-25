25日、北海道の国道で10台の車が絡むひき逃げ事件があり、その後、恵庭市の工場に侵入した疑いで、33歳の男が逮捕されました。車10台が絡むひき逃げ事件が起きたのは、北海道恵庭市です。ひき逃げをしたとみられる運転手は車をその場に残し、逃走しました。およそ2時間半後、警察は恵庭市の工場敷地内にいた今北知宏容疑者（33）を建造物侵入の疑いで逮捕しました。ひき逃げ事件の直後、近くの路上では、白い乗用車が男に奪われる