東京・大田区で住宅が焼ける火事があり、1人がけがをしました。【映像】火災現場付近の様子逃げ遅れがいるとの情報もありましたが、確認されなかったということです。東京消防庁によりますと、午後6時すぎ、大田区新蒲田で3階建ての共同住宅が燃える火事がありました。ポンプ車など30台が出動し、火は約1時間でほぼ消し止められましたが、共同住宅の一室など20平方メートルが焼けました。この火事で1人がけがをし、病院