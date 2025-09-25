秋の訪れとともに、ココスから「今月のグルメ～10月～」がスタートしました。旨みたっぷりのきのこを使ったメニューは、体も心もほっと温まる味わい。「きのこと燻製ベーコンのクリーム包み焼きハンバーグ」や「舞茸とほうれん草のバターソテー」など、この季節ならではの一皿が揃います。秋の食材とバターのコクが織りなす特別な味わいを、ぜひ楽しんでみてください