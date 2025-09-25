私はミキ。3年ほど前に離婚してから、元夫と元義母には住所を教えていません。それなのに元義母が最近、息子のアサヒ（小3）の学校の前で待ち伏せをしているというのです。どうして学校がわかったか不思議でした。すると面会のとき元義母からアサヒがもらったぬいぐるみの内部から……なんとGPSの発信機が！元義母が待ち伏せできた理由はこれだったのです。常軌を逸した執着に恐ろしくなった私は、すぐに警察へ相談に向かいまし