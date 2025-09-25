三重県の一見知事が25日午後、大雨で水没した四日市市の「くすの木パーキング」を視察し、被害の状況を確認しました。一見三重県知事：「地下2階は天井に枯れ葉なんかがついていて、かなりの水の量だったというのが分かりました。きょう見させていただいて、止水板と排水ポンプの部分は特に重要だなと思いました」県は9月22日、全ての市と町に地下施設での大雨への対策などを再確認するよう指示を出していて、今後、止水