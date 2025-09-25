◆ウエスタン・リーグオリックス2―7ソフトバンク（25日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲）ソフトバンクの上茶谷大河投手（29）が先発し、3回を投げて4安打無失点と好投した。18日に出場選手登録を抹消されて、ウエスタン・リーグでは初めての登板。「低めの投球を心がけた」と汗を拭った。初回は1死から内野安打を含む2本の安打を許したが、後続を切った。1回2死からは回をまたいで三者連続三振を奪うなど、走者を出