◆ウエスタン・リーグオリックス2―7ソフトバンク（25日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲）ソフトバンクの正木智也外野手（25）が満塁弾を放った。「4番指名打者」でフル出場。初回無死満塁で、オリックス川瀬堅斗のカーブを左中間に運ぶ満塁本塁打を放った。「チャンスを回してくれたので、最悪でも犠牲フライという気持ちで高めの球を待っていた。それをうまく捉えられた」と振り返った。8回にも2死一塁から右前打