児童たちに地元の食材の美味しさを感じてもらおうと南陽市の小学校で、きょう、特産品を使った給食が提供されました。 【写真を見る】「うま！」「甘い！」お目当てはシャインマスカット！ 南陽市で特産品を使った給食を提供！（山形） そのおいしさに、児童たちは、笑顔です。 藤井響樹アナウンサー「一年二組の皆さん、今日の給食楽しみな人～？？」児童「は～い！！」 児童たちのお目当ては・・・シャイ