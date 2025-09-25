自然体な笑顔の最新ショット2009年に俳優の水嶋ヒロと電撃結婚した歌姫の最新ショットに注目が集まっている。「熊本を満喫。メンバーとスタッフと一緒にぶどう狩りに行ってきた！」とインスタグラムに書き込み、シャインマスカットを指でつまむ姿を披露したのは絢香。自然体な姿が印象的な写真となっている。SNSでは「元気なええ顔！」「あーかわいい」「プライベートショット有難う」「楽しそう！私も混ぜて」「すてき！秋