広島市にある短期大学が１校になることで保育士などの不足が加速することを危惧して、どのように人材を確保するか話し合う協議会が開かれました。 広島文化学園 森元弘志理事長「幼児教育の部分も比治山大学はやめたし、安田女子短大もなくなった。短大の卒業生が幼稚園・保育所には結構いっている」 「保育士」や「幼稚園教諭」を養成する短期大学は安田女子短大や比治山大学などが生徒の募集を停止していて、来年度には広島市