来月開業する広島もとまち水族館へ、安佐動物公園で飼育している国の特別天然記念物オオサンショウウオが貸し出されることが明らかになりました。 ２５日の締結式には水族館の運営会社と安佐動物公園を管理する広島市みどり生きもの協会が出席し、７つの連携事項へ署名を交わしました。 協定では安佐動物公園で飼育しているオオサンショウウオ２頭の貸し出しなどが盛り込まれ、動植物の展示や研究の促進を目指しているということ