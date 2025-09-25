8月に発生した大雨災害から今日（25日）で1か月半が経ちます。熊本県では本格的な復旧・復興へ向けた本部会議が立ち上がりました。 【写真を見る】“熊本地震に次ぐ規模” 住宅9087棟に被害大雨からの本格的な復旧・復興へ向けた本部会議発足 会議の冒頭、亡くなった人たちに黙とうが捧げられました。「復旧・復興本部会議」は、災害直後に設置された会議を引継ぎ、被災者の生活支援や農業・企業の産業復興に取り組みます。