新潟空港を拠点に各地を空でつなぐ『地域航空会社トキエア』。 設立から5年。機体トラブルなどから経営の不安定さが指摘される中、2025年6月に音楽・エンタメ業界などで手腕を振るってきた和田直希さんが共同代表に就任しました。 どのような成長戦略を描いているのか、密着取材を通して和田さんのトキエア改革に迫ります。 ■トキエア 和田直希共同代表 「おはようございます。」 和田直希さん。2025年6月、トキエアの