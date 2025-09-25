熊本県の阿蘇神社で、秋の実りに感謝する「田実祭」が行われ、勇壮な流鏑馬が奉納されました。 【写真を見る】“秋の実りに感謝” 阿蘇神社で『流鏑馬』奉納参道駆け抜ける10人の騎手 阿蘇神社の「田実祭」で奉納される流鏑馬は、阿蘇中央高校の馬術部OBでつくる「阿蘇神社流鏑馬射手会」が毎年行っています。 烏帽子に「ひたたれ」姿の10人の騎手たちが、約130mの参道を駆け抜けながら、3か所の的をめがけて矢を放ちました。