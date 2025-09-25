目撃情報をもとに犯人の特徴を描く「捜査用似顔絵」。その技術向上のための講習会が25日、石川県警本部で開かれました。 捜査用似顔絵は、被害者や目撃者の情報をもとに似顔絵を作成し、犯人検挙に結び付ける捜査方法のひとつです。25日の講習会では、県警で1人しかいないという技能指導員が講師となり、技術を学んだ後、参加した警察官が目撃者役からの情報をもとに、実際に似顔絵を作成しました。「目がパチッとしてなくて薄