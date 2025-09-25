し烈な本塁打争いを繰り広げるメジャーリーグで史上3度目の快挙達成です。日本時間25日の試合前にメジャートップのカル・ローリー選手が58本、カイル・シュワバー選手が54本、大谷翔平選手が53本と50本塁打を放った選手が3人いました。そしてこの日アーロン・ジャッジ選手が1試合2発で51号に到達。4人の選手が50本塁打に到達しました。さらにジャッジ選手のみならずローリー選手が59号＆60号、シュワバー選手が55号＆56号と記録を