市の男性職員と10回以上ホテルで密会していたとして、謝罪した群馬県前橋市の小川晶市長。25日の公務を全てキャンセルするなど、市政の停滞が懸念されています。■「許せません」「情けない」市民の怒りが…25日、群馬県の前橋市役所。前橋市民「一市民としては許せません」前橋市民「情けない。（前橋市では）女性初の市長、行動力もあると思った。こんなことが起きるなんてね」怒りの矛先は、24日夜に緊急会見を行った前橋市の小