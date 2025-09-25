熊本県は8月の大雨被害からの復旧費など約500億円の補正予算案を追加で提案します。 【写真を見る】熊本県議会 大雨復旧に497億円の補正予算案2027年設置「半導体学部」関連に3.48億円 約500億円のうち、497億円が大雨被害に関連した事業です。このうち、最も大きいのが、上天草市の国道266号など、被害を受けた道路や河川の復旧費で、約286億円を見込んでいます。 また、農地や農業用施設の復旧費として53億円あまりが計上さ