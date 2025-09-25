政治ジャーナリストの田崎史郎氏が２３日にＴＢＳ「ひるおび」に出演。昨年総裁選で最終的に大量票を動かして勝敗を決したとも指摘される岸田文雄元首相率いる旧岸田派の現状動向を語った。田崎氏は、立候補した林芳正氏に関して「石破さんの票に期待しているわけです」と指摘。「というのは旧宏池会（旧岸田派）出身ですが、出身派閥の全体を固めきれていない。参議院の宏池会は固めてるんですけど、衆議院の宏池会の半分くら