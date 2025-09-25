記者会見する太田啓子弁護士（左）と音楽プロデューサーの松尾潔氏＝25日午後、東京都内排外主義に反対する弁護士らでつくるグループが25日、東京都内で記者会見し、自民党総裁選に立候補した候補の多くが外国人政策の厳格化を主張していることに強い危機感を示した。太田啓子弁護士は「排外主義的な主張が票になる現状を変えていかないといけない」と強調した。音楽プロデューサーの松尾潔氏は「嘆かわしい状況だ。事実上の首