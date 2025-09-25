金沢市の女性を誹謗中傷した富山県高岡市の職員が、石川県警に逮捕されました。名誉毀損の疑いで逮捕されたのは、富山県高岡市の36歳の公務員です。警察によりますと、この容疑者はことし3月、以前の仕事仲間だった金沢市内の女性に対し、インターネットの掲示板に本人と特定できる表現で、誹謗中傷する書き込みをしていました。被害にあった女性は、去年11月に名誉毀損の被害を警察に届けていて、捜査を続ける中で、容疑者