なにわ男子の長尾謙杜と女優の山田杏奈が主演を務める映画『恋に至る病』(10月24日公開)の、長尾と山田に、主題歌を担当したSaucy Dogの石原慎也を交えたインタビュー映像が公開となった。映画『恋に至る病』に出演している長尾謙杜と山田杏奈に、主題歌を担当したSaucy Dogの石原慎也を交えたインタビュー映像が公開なにわ男子の長尾謙杜が主演を務める本作は、斜線堂有紀氏による同名小説が原作。ジャンルの枠を超えたミステリー