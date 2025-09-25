大分市の入札を巡り当時の市議会議員など2人が起訴された入札妨害事件で業者の男に、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。 公契約関係競売入札妨害の罪で有罪判決を受けたのは、大分市の造園会社ヒロセの元社長広瀬幸一被告85歳です。 判決によりますと、広瀬被告は当時、大分市議だった山本卓矢被告など3人と共謀し、2024年4月ごろ、市の職員から秘密事項である入札の予定価格17件を聞き出しました。 そして、そのうち2