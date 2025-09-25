福岡と佐賀の26日のポイントは「曇りがちの天気」です。湿った空気の影響で雲が広がりやすく、にわか雨の所がありそうです。25日の九州北部は日差しがありましたが、午後は局地的に雨が降りました。日中の最高気温は32℃前後まで上がり、厳しい残暑となりました。変わって、こちらをご覧ください。福岡市東区の海の中道海浜公園で、巨大なススキ、パンパスグラスが見頃を迎えています。パンパスグラスはイネ科の多年草植物で、高さ