コレサワ、ついに日本武道館のステージへ。9月16日、彼女にとって初の日本武道館公演「あたしを選んだ君と行く武道館」が開催された。メジャーデビュー8周年を迎えたタイミングで辿り着いた念願のステージだ。会場は超満員。彼女のメモリアルな舞台を共に祝うために、たくさんのコレンズ（コレサワのファンの総称）が武道館に集結した。この記事では、この日だからこそのスペシャルな瞬間の連続だった同公演の模様をレポートしてい