◆イースタン・リーグヤクルト２―８巨人（２５日・戸田）巨人のエルビス・ルシアーノ投手が、今季公式戦初登板で好投を披露した。イースタン・ヤクルト戦に先発登板。初回２死から濱田を一邪飛に打ち取り、自己最速タイ１５５キロを計測した。２回に川端の打球が右膝付近に直撃し一時ベンチに戻ったが、治療を行い再びマウンドへ。その後連打を浴びて１点を失ったが、３回まで投げきり３安打１失点、２奪三振の内容だった。