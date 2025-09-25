◇パ・リーグオリックス―ロッテ（2025年9月25日京セラD）オリックスの先発・曽谷が3回8安打4失点で早期降板を強いられた。初回から無死満塁を背負い、4番・ソトに左中間を破られる走者一掃の適時二塁打。いきなり3点を失うと、3回も1死三塁から暴投で4点目を失った。折れたバットが胸を直撃するアクシデントに見舞われた14日のソフトバンク戦以来のマウンド。「胸部打撲」からの復帰だったが、思わぬ結果となった。こ