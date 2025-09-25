北朝鮮の崔善姫外相があさってから中国を訪問します。中国の王毅外相らと会談するものとみられます。中国外務省はきょう、北朝鮮の崔善姫外相があさってから30日にかけて、中国を訪問すると発表しました。訪問の目的は明らかにしませんでしたが、中国の王毅外相が招待したということで、中朝外相会談などが行われるものとみられます。一方、北朝鮮で国際機構を担当している金先敬外務次官は日本時間きょう午後1時ごろ、北京首都空