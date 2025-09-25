【ロンドン＝市川大輔】スイス国立銀行（中央銀行）は２５日、政策金利を０％に据え置くと発表した。据え置きは２０２３年１２月以来、７会合ぶり。２４年３月から前回２５年６月まで６会合連続で利下げしていた。スイス中銀は３か月ごとに金融政策を検討しており、今回はインフレ（物価上昇）圧力が前の四半期と比べてほぼ横ばいと判断した。５月の消費者物価指数は前年同月比０・１％減で、８月は０・２％増だった。声明で