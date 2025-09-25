【その他の画像・動画等を元記事で観る】 9月27日23時からNHK総合で『Venue101』#98が放送される。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 Kvi Baba「I Like It」THE JET BOY BANGERZ「Let’s Dance」-真天地開闢集団-ジグザグ「P0WER-悪霊退散-」JO1「Handz In My Pocket」※アーティスト名五十音順 ■武道館即完で注目のラッパーを支える「I Like ○○」とは？ 先月、日本武道館でのワンマンライブを即完売させ