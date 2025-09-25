【現場の状況】北海道恵庭市上山口の国道３６号では、車が複数の車に衝突。あわせて１０台が衝突し、２人がけがをするひき逃げ事件が発生しました。車の運転手は現場から逃走。その直後、市内では白い車が奪われる強盗事件が発生しました。その車は近くの中学校のグラウンドに侵入し、運転手の男は車を乗り捨てて逃走しています。その後、警察は近くの工場に侵入したとして、今北知宏容疑者３３歳を逮捕しました。警察は今北容疑者