国際サッカー連盟（FIFA）がこのほど、2030年のワールドカップ（W杯）100周年記念大会をめぐり、出場チーム数を26年大会の48から64に拡大する案について協議を正式に開始したとする英アスレティックの報道が中国でも紹介され、注目された。出場チーム数が64に拡大されれば、アジア枠も26年大会の8．5から増えることになる。これを受け、中国SNSの微博（ウェイボー）では「#中国代表は次のW杯こそ出場できるよね#」とするハッシュタ