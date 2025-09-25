西九州新幹線と同じ、2022年9月23日に運行を開始した観光列車「ふたつ星4047」。 運行から3周年を記念して、園児が車体を洗いました。 感謝とお祝いの気持ちを込めて、園児たちが掃除したのは「ふたつ星4047」。 運行開始3周年を記念して佐世保市でイベントが開かれ、長与町と佐賀県武雄市の園児や保護者ら約60人が参加しました。 泡をかけたり、ブラシで磨いたり。 パールホワイトの車体の汚れを