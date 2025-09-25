桜島と東京・渋谷の小学生が、桜島大根を育てながら、絆を深める桜島大根プロジェクトです。6月から、リモートなどで、交流を深めている子どもたち。いよいよ種まきが行われました。このプロジェクトは、桜島の桜峰小学校と東京・渋谷の神南小学校の子ども達が、互いに桜島大根を育てながら、交流し、絆を深めていこうというものです。桜峰小学校では9月4日、種まきが行われました。中には、こんな児童も・・・！（桜