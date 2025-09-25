9月3日、大麻を含む植物片を所持したとして麻薬取締法違反の罪で逮捕され、22日に起訴された俳優の清水尋也被告。24日には、警視庁東京湾岸警察署から保釈された。「午後7時15分過ぎ、黒のスーツを身につけ、髪の毛を七三分けにした清水被告が湾岸署の玄関先に現れ、約5秒間にわたり、報道陣に頭を下げました。清水被告は『俳優としての未来に期待してくださっていた関係者や、ファンのみなさまを裏切る結果になってしまったこと