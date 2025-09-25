9月23日、元フジテレビアナウンサーの渡邊渚が、自身のInstagramで2026年のカレンダー発売について報告した。話題にこと欠かない彼女だが、「新番組」には暗雲が垂れ込めているようだ。カレンダーに関して、渡邊は《全カット撮り下ろしで、カラフルに季節を彩りました》とつづり、詳細について投稿した。「壁掛けと卓上の2種類で、値段はそれぞれ4950円と3300円です（いずれも税込み、以下同）。月額1500円の渡邊さんのファン