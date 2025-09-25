いくら大谷翔平が異次元の活躍を見せても、結局は勝てなかったエンゼルス時代。ファンは嘆き、怒り、そして呆れた感情を “なおエ” という言葉に置き換えた。言うまでもなく、「なお、エンゼルスは試合に敗れた」の略語だ。まさかその感情が、大谷がドジャースに移籍しても継続されるとは、ファンは思ってもみなかったのではないか。現在、“なおド” の要因はこれに尽きる。先発陣がいくら好投しても、終盤にリリーフ陣が