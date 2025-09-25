◇男子ゴルフツアーパナソニック・オープン第1日（2025年9月25日大阪府泉ケ丘CC＝6993ヤード、パー71）第1ラウンドが行われ、ツアー未勝利の森山友貴（24＝GOLF5）が1イーグル、7バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの66で回り、5アンダーと好発進した。「ここ最近ショットが荒れちゃってたけど、今日は結構まともに行ったと思う。最後の方はちょっとバラけちゃいましたけど、上がりもバーディーを取れてよかったんじ