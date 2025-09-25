トヨタ自動車が建設してきた次世代技術の実証都市「ウーブン・シティ」（手前）。第1期区域が始動した＝25日午後、静岡県裾野市（共同通信社ヘリから）トヨタ自動車が静岡県裾野市で建設してきた次世代技術の実証都市「ウーブン・シティ」が25日始動した。自動運転や自律走行ロボット、電動小型三輪モビリティー（乗り物）など新たな技術の開発の場とする。食品や教育といった自動車以外の異業種との提携事業も明らかにした。自