大和ミュージアムサテライトを視察する戦艦ミズーリ保存協会のマイケル・カー会長（右）ら＝25日午後、広島県呉市太平洋戦争末期に沈没した戦艦大和と、日本の降伏文書調印の舞台となった戦艦ミズーリの記念施設同士の姉妹館連携協定が締結10年となり、米国側関係者が25日、広島県呉市を訪れ、歴史の継承という協定の意義を再確認し、交流を深めた。来日したのは、戦艦ミズーリ保存協会のマイケル・カー会長ら。大和ミュージア