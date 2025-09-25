25日、大分市の別大国道を酒気帯びの状態で車を運転していたとして、大分市の68歳の男が現行犯逮捕されました。 道路交通法違反（酒気帯び運転）疑いで逮捕されたのは、大分市旦野原に住む職業不詳の男（68）です。 男は25日正午頃、大分市神崎の国道10号を酒を飲んだ状態で乗用車を運転した疑いが持たれています。 正午前に「別府市浜脇で缶ビールを飲んでいた男が車に乗って走り出した」と通行人から通報があり、ナンバ