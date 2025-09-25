飲食店を星の数で評価する「ミシュランガイド東京２０２６」の掲載店が２５日、発表された。最高位の三つ星は前年と同じ１２店だった。新たな三つ星は、日本料理の「明寂（みょうじゃく）」。日本料理の「かんだ」、フランス料理の「カンテサンス」、「ジョエル・ロブション」は東京版の発行開始から１９年連続の三つ星となった。二つ星は２６店、一つ星は１２２店。今回、一つ星に初めてタイ料理店が選ばれたほか、「東南アジ