今年もやってきました！ミスタードーナツのハロウィン企画。昨年初めて実施され話題を呼んだ、人気お菓子「ブラックサンダー」とのコラボレーションが、2回目の登場です。公式が“再雷”と表現しているこのコラボ、ミスドもブラックサンダーも大好きな私としては見逃せません。店頭には、いなずまを受けてビリビリしびれているようなユニークな顔が描かれた袋に入ったドーナツが並んでいます。全3種類を購入してきました。◆