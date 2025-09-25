Snow Man「音故知新」のジャケット写真 Snow Manが25日、11月5日にリリースする5枚目のアルバム「音故知新」のジャケット写真と収録内容の一部を公開した。「音故知新」は、さまざまな時代の音楽やカルチャーに触れながら、「もしSnow Manが歌ったら…」というテーマのもと多種多様なジャンルの音楽をSnow Man流に表現した楽曲を収録した1枚となっている。ジャケット写真は初回盤A・初回盤B・通常盤の3パターン。各